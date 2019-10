Jennifer Aniston y Ellen DeGeneres se dan un dulce beso en la boca

La conductora le plantó un beso en los labios a la actriz durante el programa de televisión, lo cual ha enloquecido a la audiencia

Por: Redacción





Jennifer Aniston quedó completamente sonrojada cuando la presentadora de televisión Ellen DeGeneres, le plantó un beso en los labios durante su programa.

El beso enloqueció a la audiencia y se produjo dos semanas después de que Ellen besó a Howard Stern, también en su programa.

Todo inició cuando ambas hablaron de Howard Stern, quien recientemente estuvo en el programa y él y la conductora se dieron un beso para "restarle atención" a una fotografía de Ellen junto a el expresidente George Bush.

Fue entonces que salió el tema de los besos.

"¿Lo disfrutaste? ¿Como estuvo? ¿Estabas nerviosa? ¿Te metiste en el papel? ¿O como fue?", preguntó la actriz.

"Quiero decir, fue, fue agradable", dijo Ellen. "¿Esto es algo que te va a excitar? ¿Por qué es importante para ti?", preguntó a la actriz.

A lo que Jennifer le respondió jugando "No cuando estemos con tanta gente". Y luego le preguntó "¿Cuándo fue la última vez que besaste a un chico?".

"¿Por qué están todos tan conmocionados? Besé a chicos, besé a chicos así, no me beso con chicos, pero he besado a chicos en los labios", dijo Ellen. "¿Cuándo fue la última vez que besaste a una chica en los labios?", preguntó.

Jennifer se tomó un segundo para pensar en su respuesta, y dijo: "No beso a las chicas en los labios, no ...". Momento en el que Ellen se inclinó dispuesta a plantarle un beso a la actriz.

La estrella de 'Friends' le dijo a Ellen: "Tienes labios muy suaves", a lo que Ellen dijo: "¡Y tú también, por eso hago lo que hago (como las mujeres)! Sin quemaduras de afeitar, labios suaves".

A lo que Aniston respondió sabiamente: "Lo entiendo".