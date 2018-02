¿Jennifer Aniston planea reconquistar a Brad Pitt?

El día de hoy inesperadamente Jennifer Aniston y Justin Theroux informaron que se encuentran separados desde finales del 2017, lo que ocasionó tristeza y alegría entre algunos usuarios de Twitter.

Aunque la noticia del fracaso matrimonial de Jennifer entristeció a algunos, a muchos les alegró saber que su soltería coincide con la de su exesposo, Brad Pitt.

Aniston y Pitt estuvieron casados de 2000 a 2005, su relación terminó en medio del escándalo por la infidelidad que cometió Brad con su compañera de reparto en "Sr. y Sra. Smith", Angelina Jolie, con quien inició una formal relación que llegó a su fin en septiembre del 2016, meses después de la boda de Jennifer y Justin.

Pero como si los astros se hubieran alineado, ahora ambos se han separado de sus parejas, eso ha hecho enloquecer a los fans que sueñan con una reconciliación y sus tuits ya se han vuelto virales en la red social.

"Cuando te das cuenta de que tanto Jennifer Aniston como Brad Pitt están ahora solteros", escribió Sonia Grace.

#JenniferAniston

When u realize both Jennifer Aniston & Brad Pitt are now single pic.twitter.com/Y9cxfIWQyH — Sonia Grace (@Sonia_GoodGirl) 15 de febrero de 2018

Jennifer Aniston: soltera ✔️

Brad Pitt: soltero ✔️





"En algún lugar, Jennifer Aniston está componiendo su mensaje de, "Ey, tomemos un café y pongámonos al día", para Brad Pitt", escribió Madeline Hill.

Somewhere, Jennifer Aniston is crafting her "Hey, let's grab coffee and catch up" text to Brad Pitt. https://t.co/pXLGo7O4Mp — Madeline Hill (@mad_hill) 15 de febrero de 2018

"Mi reacción con la noticia de la separación de Jennifer Aniston y luego darme cuenta de que tanto Brad Pitt como ella están solteros".

My reaction to Jennifer Aniston separation news??but realized both her and Brad Pitt are single?? pic.twitter.com/RJj9UWxgxg — Hani Lee (@HaniLee1) 15 de febrero de 2018

"Imágenes reales de Brad enterándose de que Jen está soltera".

Actual footage of Brad finding out Jen is single pic.twitter.com/Kr9pzxobow — Wells Adams (@WellsAdams) 16 de febrero de 2018





¿Estará Jennifer Aniston planeando reconquistar a su exesposo Brad Pitt?