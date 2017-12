¿Jennifer Aniston al borde del divorcio?

Espectáculos - 30/12/2017 10:00 a.m.

Durante seis años y medio de matrimonio Jennifer Aniston y Justin Theroux han intentado mantener su relación fuera de los reflectores, siendo una de las parejas más estables, sin embargo esa estabilidad estaría llegando a su final.

De acuerdo con reportes de Radar Online, los actores no han pasado mucho tiempo juntos en los últimos dos meses, las peleas han sido constantes que en una ocasión Justin terminó durmiendo en un cuarto de hotel para evitar un problema mayor.

Según una fuente del mencionado portal, los celos de Aniston han abrumado a Theroux, quien actualmente graba una serie al lado de Emma Stone, y la cercanía entre ambos no ha sido del agrado de su esposa. El matrimonio aparentemente no tiene arreglo, por lo que se cree que pronto podrían llegar al divorcio.

Por otro lado, una fuente mencionó a US Weekly que ellos no tienen problema con vivir separados en ocasiones, pues Eambos son personas independientes y no pasan cada minuto juntos pero hay mucho amor y risas entre ellos".

Se sabe que Jennifer y Justin pasaron juntos los festejos navideños en su mansión en Bel Air, y planean pasar juntos el fin de año en Cabo San Lucás, México.