Jay Z participa en un evento por las víctimas de armas de fuego

EFE - El rapero Jay Z participó hoy en un evento celebrado hoy en Miami en honor a las víctimas por armas de fuego y que rindió tributo a Trayvon Martin, un adolescente afroamericano asesinado a tiros en 2012 por un vigilante particular.

Shawn "Jay Z" Carter se sumó a cientos de personas que participaron en la sexta edición de la caminata "Peace Walk & Peace Talk", celebrada en Miami Gardens y que culminó en el anfiteatro Betty T. Ferguson, donde el rapero subió al estrado junto a los padres de Martin, Sybrina Fulton y Tracy Martin.

"Queremos asegurarnos de apoyar y nunca olvidar que Trayvon sirve como un faro de luz y esperanza para la gente de aquí. Para que así ustedes nunca tengan que pasar por el dolor que pasaron estas personas", señaló el rapero, cuya aparición no había sido anunciada por la organización.

Jay Z agregó que el nombre del adolescente, quien este mes hubiera cumplido 23 años, se instalará "junto a los grandes que perdieron sus vidas para impulsar nuestra cultura", como Martin Luther King o Gandhi.

Trayvon Martin tenía 17 años cuando fue asesinado por el vigilante voluntario George Zimmerman en Sanford, en el centro de Florida, mientras regresaba a la casa de su padre de una tienda de abarrotes.

En un veredicto que sacudió a la opinión pública estadounidense, Zimmerman fue absuelto en julio de 2013 de la muerte del adolescente porque el jurado popular aceptó la tesis de que el vigilante, hijo de una madre peruana, disparó en defensa propia.

Jay Z es productor de un documental sobre la figura de Trayvon Martin, tras hacerse con los derechos del libro "Rest in Power: The Enduring Life of Trayvon Martin", escrito por los padres del adolescente.