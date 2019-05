Jared Leto no volvería a ser más el Joker

Por: Redacción





Un artículo de la revista Forbes ha dado a conocer que la película del Joker de Jared Leto ha sido cancelada y que Harley Quinn no formará parte de The Suicide Squad, la cinta a cargo del director James Gunn.



Los rumores sobre cancelaciones y actores no renovando sus contratos para proyectos de DC, abundan, pero con el tiempo se han convertido en tristes realidades para los fans.

Ben Affleck dejó de ser Batman, Henry Cavill ya no es más Superman y es muy probable que al final solo queden Jason Momoa, Gal Gadot y Zachary Levi como Aquaman, Mujer Maravilla y Shazam respectivamente.

Warner Bros. tenía muchos planes (léase con voz de guasón de Heath Ledger) para sus personajes de Escuadrón Suicida, película que conquistó la taquilla pero no logró ganarse a los críticos ni a gran parte de los fanáticos de DC.

El Joker de Leto no fue bien recibido por los fanáticos, así que su regreso a la pantalla grande sonaba algo arriesgado y un poco improbable.

Actualmente Jared Leto trabaja en Morbius, película enfocada en un enemigo de Spider-Man, mientras que Margot Robbie (Harley Quinn) trabaja en Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn), spin-off de su personaje que incluirá a nuevas heroínas de DC.