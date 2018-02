Jamie Dornan se rehúsa a dar vida nuevamente a Grey

Redacción - Jamie Dornan ya no esta dispuesto a volver a interpretar al personaje que lo lanzó a la fama en dado caso de que E.L. James decida alargar la historia de Grey.

La conductora del talkshow Lorraine preguntó al actor si Cincuenta sombras liberadas será la última franquicia a lo que Jamie respondió:

"No creo que haya más... o sea, no hay otros libros. (E.L. James) volvió a escribir los dos primeros desde la perspectiva de Christian, pero ya hemos hecho esas películas, es la misma historia, así que no las volverán a hacer, a menos que Erika (la autora) siga escribiendo. Dakota y yo, especialmente yo, me estoy haciendo muy viejo para esto".

Aunque Dornan ya no piensa en volver a dar vida a Christian Grey, el actor admitió que este le cae bien.

"Creo que me gusta más ahora que en la primera película. Creo que ha tenido un gran cambio a su manera, en la forma en la que se comporta con la gente, y Ana lo ha abierto mucho. Creo que es una mejor versión de sí mismo".