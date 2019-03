James Corden hace emotivo ´Carpool Karaoke´ con los Jonas Brothers

Por: Magdely Salazar





Luego de su tan esperado regreso a los escenarios, los Jonas Brothers se hicieron presentes en el ´Carpool Karaoke´ conducido por James Corden en The Late Late Show.

Con el fin de promocionar su nuevo tema ´Sucker´, los hermanos aprovecharon para recordar sus antiguos éxitos como "Burnin´ Up", "Year 3000", "When you look me in the eyes" y "Lovebug".

También jugaron verdadero y falso, con un experto en detector de mentiras presente en donde Corden realizó diversas preguntas referentes a su vida personal.