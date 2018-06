'Jaden se quería ir de casa a los 15 años': Jada Pinkett Smith

Azteca América - Increíble pero cierto, Jaden Smith pidió emanciparse de su padres a los 15 años, es decir quería ser reconocido como adulto legalmente.

En todas las familias, incluyendo las de los famosos, llega el momento en el que los hijos desean abandonar el nido.

Sin embargo, aun sabiendo que era parte del proceso Jada Pinkett Smith confesó sentirse devastada cuando Jaden pidió emanciparse legalmente teniendo solamente 15 años.

La actriz de Girls Trip hablo sobre ese capítulo breve pero devastador en su programa de Facebook Red Table Talk, junto a su hijo que ahora tiene 19 años.

Mientras que Jaden al final no se emancipó, tal vez porque no quería perder sus privilegios como hijo de la pareja que forman Will Smith y Jada; ella comentó que de todas maneras el episodio la hizo entender que su hijo había salido de la "burbuja" y que su pequeño ya había crecido.