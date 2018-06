Jada Pinkett admite haber pensado en el suicidio

Redacción - La actriz Jada Pinkett Smith expresó ante sus seguidores en Instagram algunas palabras acompañadas de las fotografías de la diseñadora Kate Spade y el chef Anthony Bourdain quienes recientemente se quitaron la vida.

"Una de las cosas que he aprendido en la vida a lo largo de los años es que la salud mental es algo que debemos practicar a diario, no solo cuando llegan los problemas. Debemos cuidar de nuestra mente y nuestro espíritu del mismo modo que lo hacemos de nuestro cuerpo. Con los suicidios de Kate y Anthony han vuelto a surgir las sensaciones que tuve cuando estaba en ese estado de desesperación y consideré esa misma muerte... con frecuencia".

La esposa de Will Smith quien ahora estrena un talk show en Facebook llamado 'Red Table Talk' añadió: "En los años que pasé en camino a mi curación, hace ya muchas lunas, me di cuenta de que la mente y el corazón pueden resultar extremadamente delicados si no tienen el apoyo de un espíritu formidable. Lo que como, lo que veo en la tele, la música que escucho, cómo cuido de mi cuerpo, mi práctica espiritual, la gente de la que me rodeo, la cantidad de estrés que me permito y muchas cosas más... todo ello contribuye a mi salud mental o la deteriora. El cuidado de la salud mental es una práctica diaria para mí. Es una práctica de profundo amor propio".

Sin embargo la productora subrayó que aunque muchos no podrán entender ella agradece al fin haberlo superado.