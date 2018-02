Jacqueline Bracamontes descarta sepultar su carrera como actriz

Notimex - Hace nueve años que Jacqueline Bracamontes no protagoniza alguna telenovela debido a que las ofertas de trabajo se concentran en su faceta de conductora; sin embargo, no descarta volver a un papel estelar como actriz, una vez que sus hijas crezcan y puedan ser más independientes de ella.

"No quiero que muera mi carrera como actriz, quiero mantenerla viva. He recibido propuestas para ser protagonista de novela, cosa que me tiene muy honrada y agradecida. Se siente muy bonito, pero tengo tres grandes prioridades que exigen mucho de mí", comentó a Notimex.

Consideró que llevar el rol protagónico implica invertir mucho tiempo, "y estaría complicado para mí en estos momentos; pero una película, una serie o una participación especial en alguna telenovela, no lo tengo descartado".

Ante la posibilidad de tener un hijo más, respondió que también está entre sus planes. "Tres hijos es muchísimo, estoy vuelta loca, enamorada y feliz con mis hijas, pero sí, vuelta loca. No sé cómo le hacían antes las mamás con diez hijos", declaró.

"Martín (Fuentes, su esposo) y yo estamos platicando si será este año o en el que sigue para ser papás de nuevo, si es que Dios nos da el privilegio tener un integrante más en nuestra familia. Sea niño o niña, será bienvenido", puntualizó.

Por lo pronto Jacqueline Bracamontes informó que será una de las conductoras de la próxima entrega de los Premios TVyNovelas 2018 y espera que la contemplen para la nueva temporada del concurso de televisión "La voz... México".