Jacky Bracamontes sorprendida con su delgadez

Jaqueline Bracamontes se caracteriza por su delgada figura, sin embargo, su apariencia de hace unos años ha llegado a sorprender a ella y a sus miles de seguidores.

"¡Así me veía en Miss Universo! Creo que me faltó comer un poquito más ¿Qué opinan? ¡Yo me gusto más llenita... pero en gustos se rompen géneros!", escribió Jacky en su cuenta de Instagram.

El mensaje fue escrito al pie de una fotografía del certamen Miss Universo 2001, en el que la conductora representó a nuestro país.

Inmediatamente sus seguidores comenzaron a responder, la mayoría apoyando que se ve mucho mejor ahora.

"Ahí luces enferma, sin duda mil veces mejor ahora", comentó un usuario, entre muchos más que expresaron su opinión.

En la foto Bracamontes luce un bikini rojo, su cara mucho más delgada e incluso resaltan sus costillas, aunque sigue siendo delgada, su imagen actual no se compara con la de hace 17 años.