Jack White estrena nuevo disco y documental sobre su vida

El músico y productor estadunidense Jack White presenta un nuevo disco EP y el documental "Kneeling at the Anthem DC" que se desprende del concierto que ofreció en Washington DC hace unas semanas.

Dirigido por Emmett Malloy, el audiovisual muestra imágenes nunca antes vistas de lo que se vive detrás del escenario, así como el espectáculo sorpresa que ofreció en la Wilson High School como parte de su gira Boarding House Reach.

Se trata de un documental Prime Original que se lanzará exclusivamente por Amazon el 21 de septiembre, se informó a través de un comunicado.

Los miembros Prime tendrán acceso a través de las aplicaciones de Prime Video disponibles para televisión, dispositivos fijos, Fire TV, dispositivos móviles y en línea.

En lo que respecta al EP, con el que inicia la promoción del largometraje, cuenta con seis melodías: "Corporation", "Over and Over and Over", "Blunderbuss", "Ice Station Zebra", "Connected By Love" y "Icky Thump".