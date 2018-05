J Balvin hace vibrar la Arena Ciudad de México

Notimex - Bajo el clamor de júbilo de su público que coreaba su nombre incesantemente, J Balvin subió al escenario de la Arena Ciudad de México para compartir sus ritmos, baile y sus buenas "Vibras", nombre de su reciente álbum.

Muy puntual a la cita con sus seguidores, el colombiano prendió dicho recinto en compañía de sus bailarines, quienes con sus sensuales movimientos calentaron los ánimos en esta velada, donde los ritmos urbanos se impusieron.

Lo mejor de la noche fue que el músico compartiera parte de su nuevo disco "Vibras", lo que provocó la gozadera y el atrevimiento para bailar un poco, tratando de seguir al cantante, quien no sólo con las palabras defendió su género, sino también con su música.

"Yo no sé porque la gente ataca la música urbana, si la gente ama el ritmo, creo que a quien no le guste está en su derecho de no escucharla. El reggaetón está llenando de buena vibra el mundo, porque esto es a nivel internacional y no es algo sólo de latinos", apuntó, mientras su audiencia lo aclamaba.

Así, el colombiano continuó con la velada en la que dejó muy en claro de qué está hecha su música, donde los coros y el baile se fusionaban, así como las caras de algunos padres que veían a sus hijos gritarle todo tipo de piropos.

"Mi gente", "Safari", "Otra vez" y un remix, daban una probadita de la potencia, mientras que Balvin agradeció el poder estar en México conectado con las mejores vibras.

Con sus ya conocidos atuendos brillantes y con accesorios de cadena, J Balvin consintió a sus seguidores con "Bonita", "Ahora", "Ambiente", "Dónde estarás", "Interlude"; aunque ante tanta adrenalina, el colombiano hizo un alto.

Y fue un DJ quien tomó a su cargo el escenario por algunos momentos, mientras Balvin tomaba un respiro para seguir con "Si tu novio te deja sola", "Ay vamos", "6 am", "Sigo extrañándote" y "Ginza".

De esa forma dio por terminada la velada, donde los ánimos siguieron a lo máximo, por lo que no era raro ver a jóvenes bailando en los pasillos del inmueble, al que miles de espectadores acudieron.