J Balvin encabeza con 8 las nominaciones al Latin Grammy

EFE - El astro colombiano del reggaetón se medirá por el gramófono dorado a la grabación del año por “Mi gente” con Willy William y “X” con Nicky Jam, y al álbum del año por “Vibras”, un disco que decidió grabar completamente en español pese a haber colaborado ya con Beyonce, Cardi B y Liam Payne, entre otros artistas anglo.

También figura en las categorías de mejor fusión/interpretación urbana por “Mi gente” con Willy William y Beyoncé; mejor canción urbana por su colaboración con Anitta “Downtown”, “Sensualidad” con Bad Bunny y Prince Royce y “X” con Nicky Jam; y mejor álbum de música urbana por “Vibras”.

“Todos es causa y efecto, y este es el efecto de la música con buena vibra!!!!!! Agradecido”, dijo Balvin en un comunicado de prensa poco después de conocerse las nominaciones.

Rosalía, en tanto, está nominada a grabación y canción del año por “Malamente”, un éxito en el que combina flamenco y trap que también le mereció menciones en los rubros de mejor fusión/interpretación urbana y mejor canción alternativa, además de video musical versión corta.

“Estoy muy feliz de que Malamente haya llegado tan lejos”, dijo la cantante en un comunicado. “Estas nominaciones no me las imaginaba ni en mis mejores sueños. Lo único que puedo hacer es agradecer a todas/os los que la han apoyado y me han ayudado en este camino”.

Por el Latin Grammy al álbum del año Balvin compite con un ecléctico grupo de artistas establecidos y emergentes que incluye al español Pablo Alborán (“Prometo”), el brasileño Chico Buarque (“Caravanas”), el uruguayo Jorge Drexler (“Salvavidas de hielo”), El David Aguilar de México (“Siguiente”), la puertorriqueña Kany García (“Soy yo”), la mexicana Natalia Lafourcade (“Musas, un homenaje al folclore latinoamericano en manos de Los Macorinos, Vol. 2”), el mexicano Luis Miguel (“¡México por siempre!”), la banda colombiana Monsieur Periné (“Encanto tropical”) y la cantante española Rozalén (“Cuando el río suena...”).

En una entrevista previa con The Associated Press, Gabriel Abaroa Jr., presidente de la Academia Latina de la Grabación, elogió la apertura de los miembros votantes a una amplia variedad de géneros y artistas, desde los más tradicionales hasta los más novedosos y arriesgados, haciendo una analogía con el menú de un restaurante.

“La gente está probando cosas súper exóticas de otras latitudes, y a la vez está comiendo sopita de fideos como la hacían las abuelitas y están comiendo a lo mejor una arepa reina pepiada”, dijo entre risas Abaroa, evidentemente entusiasmado. “Es un gran balance”.

Entre los artistas con cuatro nominaciones están los cantautores El David Aguilar, Jorge Drexler, Kany García y Natalia Lafourcade y los productores Mauricio Rengifo y Andrés Torres. Mientras que con tres figuran Pablo Alborán, Monsieur Periné, y Nicky Jam. Drexler también figura en una quinta categoría, mejor ingeniería de grabación de un álbum, un honor a sus ingenieros, ingenieros de mezcla y masterizador.

Los candidatos a la codiciada categoría de mejor nuevo artista son Ángela Aguilar, Anaadi, El David Aguilar, Alex Ferreira, Karol G, Los Petitfellas, Nana Mendoza, Christian Nodal, Claudia Prieto y Benjamín Walker.

La ceremonia de los Latin Grammy, en su 19a edición, será el 15 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas.