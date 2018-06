J Balvin el más escuchado de Spotify a nivel mundial

AP - J Balvin es el artista más escuchado en Spotify a nivel mundial. El astro colombiano del reggaetón desplazó a Drake del primer puesto en la plataforma de streaming musical con un total que supera los 48 millones de oyentes mensuales.

"Lo único que puedo decir es gracias, gracias; estoy muy agradecido y orgulloso", dijo Balvin en un comunicado emitido el lunes, cuando se hizo el anuncio.

"Esto es más grande que J Balvin, es un movimiento y es en español. Estamos demostrando que los latinos tenemos el poder de conectarnos con audiencias a nivel mundial sin tener que dejar atrás nuestra identidad. Esto es un logro para toda la comunidad latina", añadió el intérprete de "Mi gente", "X", "Machika", "Familiar" y otros éxitos.

Spotify destacó en otro comunicado que Balvin se ha hecho un nombre con sencillos y álbumes "hipnóticos" de música urbana con los que ha pasado de ser uno de los artistas latinos más destacados a una sensación internacional capaz de crear "éxitos instantáneos que resuenan con millones" de personas.

El año pasado su sencillo "Mi gente" fue la primera canción completamente en español en llegar al No. 1 del Top 50 global de Spotify, y Balvin continuó traspasando fronteras con sus colaboraciones con Beyoncé y Cardi B. Su reciente sencillo "X" con Nicky Jam ha sido reproducido más de 327 millones de veces en la plataforma, según la plataforma.

Balvin no es el primer artista latino que llega al No. 1 global de Spotify. Otro famoso reggaetonero, el astro puertorriqueño Daddy Yankee, ocupó un tiempo en ese lugar en 2017, año en el que Spotify dice que el streaming de música latina se incrementó en un 110%.

"El éxito de Balvin es un testimonio no solo de su impresionante cuerpo de trabajo, sino del continuo crecimiento de la música latina alrededor del mundo", dice la misiva de la plataforma, que identifica los cinco países donde la música del cantante colombiano está causando más sensación como Estados Unidos, México, Brasil, España y Alemania.

Balvin lanzó en mayo su más reciente álbum, "Vibras", con 14 canciones únicamente en su idioma que incluyen el megaéxito "Mi gente" con el DJ francés Willy William, así como "Machika", con el arubeño Jeon y la brasileña Anitta; "No es justo", con los puertorriqueños Zion & Lennox; "Brillo", con la cantante flamenca Rosalía, y "Peligrosa", con los boricuas Wisin y Yandel.

Tras haber colaborado con Beyoncé, Cardi B y Liam Payne (en "Familiar"), el astro nacido en Medellín dijo que no quiso incluir ningún tema que no fuera en su idioma porque continúa creyendo en el poder de la música en español.

"Siempre he querido hacer ese ´statement´ (declaración) de poder lograr hacer historia en español", dijo Balvin a The Associated Press. "Estamos en el proceso pero esa es la idea, llevar la música latina o llevar el español a un nivel donde no había llegado antes y poder ser parte de la historia en ese sentido".

Balvin estará de gira en Estados Unidos a partir de del 19 de septiembre, comenzando en Fresno, California. Su "Vibras Tour" incluirá paradas en Los Ángeles, Nueva York, Miami, Chicago, Las Vegas y Houston, entre otras ciudades.