Ivonne Montero enfurece con periodista por filtrar llamada

Redacción

Por:

A través de su cuenta de Twitter, la actriz Ivonne Montero demeritó la labor periodística de la comunicóloga María Luisa Valdes Doria, esto tras filtrarse la grabación de una llamada telefónica en la que la periodista le comunicó a la cantante que su exesposo había fallecido.

Por lo anterior, Montero calificó como oportunista a la Valdes Doria por haberla grabado en el momento en que recibía tan mala noticia.

En la grabación, puede escucharse como la actriz reacciona a la terrible noticia de la siguiente manera:

"No me digas eso. ¿En dónde, en Zacatecas? ¿Cómo y cómo fue, qué pasó?", cuestionó un tanto agitada.

Posteriormente, Valdes procedió a contarle los detalles sobre el asesinato de su ex pareja, sin embargo, Montero no soportó la noticia y optó por terminar la llamada.

"Tu proceder tan oportunista de grabarme mientras me dabas tan terrible noticia @MaguichaDoria es lo más bajo que pudiste hacer.. no vales como persona y mucho menos como profesional... tan sin alma, no tienes un pelo de compasión... no te sientas orgullosa de tu proeza..."