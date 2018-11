Iron Maiden anuncia concierto en México

Notimex - La banda británica de heavy metal Iron Maiden volverá a México para ofrecer un concierto el 19 de septiembre de 2019 en el Palacio de los Depórtes, como parte de su "tour" "Legacy of the beast".

El anuncio oficial se dio a conocer a través de las redes sociales del grupo, el cual, inspirado en el juego para dispositivos móviles, "El legado de la bestia", ha preparado un "show" teatral para deleite de sus fans.

La gira recorrerá gran parte de América, desde las principales ciudades de Canadá, varias regiones de Estados Unidos y países latinos como México, Argentina, Chile y Brasil. La venta general de boletos será el 16 de noviembre próximo.

Legacy of the Beast Tour 2019 Dates Announced!https://t.co/x2fBON9kzj



