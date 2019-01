Irina Baeva y Gabriel Soto se toman su primera foto juntos

Por: Redacción



A través de su cuenta de Instagram, Irina Baeva y Gabriel Soto nos compartieron un par de fotografías donde se dejan ver juntos por primera vez.

Irina aparece en una de las fotos, de espalda y tomada de la mano de Gabriel Soto.

De igual manera, el actor sale en la segunda foto de espaldas y sosteniendo la mano de la actriz rusa.

Acompañaron las publicaciones con el mismo mensaje:

"Much bigger plans for #2019". "Much bigger plans for #2019 que todo aquello que nos desean se les multiplique".

Hasta ahora ambos no habían compartido fotos donde salieran ambos.

Por su parte, Geraldine Bazán recibió el año 2019 junto a sus hijas Elisa y Alexa.