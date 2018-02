Ingrid Brans se desnuda... otra vez

A través de su cuenta de Instagram, Ingrid Brans suele deleitar a sus seguidores con sexys fotografías, algunas más atrevidas que otras.

En esta ocasión la modelo se desprendió de toda su ropa para presumir su ejercitada figura posando de perfil, cuidando la censura de la red social. La imagen fue acompañada por un fragmento de la canción "Desnuda" de Ricardo Arjona.

"Será que no me gusta la tapicería, pero creo que tú desnudez es tu mejor lencería. Por eso es que me gustas tal y como eres, incluso ese par de libras demás..."

Los seguidores de Brans han llenado de comentarios y likes la publicación, en su mayoría hombres se desviven en halagos para "La reata".

Ingrid cuenta con más de 350 mil seguidores en Instagram, se hizo famosa gracias a su personaje en el programa de Brozo.