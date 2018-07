Info7 te ofrece un gran descuento para ir al concierto de Sam Smith

INFO7 - Sam Smith anunció su próximo concierto en Monterrey para presentar su nuevo material "The Thrill Of It All".

La cita será el 25 de julio a las 21:00 horas en la Arena Monterrey,

Los boletos se venden a través de la página de Super Boletos y en taquillas de la Arena Monterrey, tendrán un precio de entre 450 hasta los 3 mil 250 pesos.

Pero no te quedes sin poder disfrutar de este cantante y compositor.

Por ello en INFO7 te ofrecemos una gran promoción.

Aquí te decimos cómo:

El día de hoy acude a las taquillas de la Arena Monterrey y menciona que escuchaste la promoción en INFO7 Matutino. Los boletos son en la sección de superpalco y se te hará el 40% de descuento. Sólo puedes comprar 8 boletos por persona.

Apúrate por que hoy es el último día y están sujetos a disponibilidad.