Influencer besa a su propia hermana por visitas

Por: Redacción





Con el fin de conseguir más fama, Chris Monroe subió un reto el cual se ha hecho viral por lo 'perturbador' que llegó a ser.

Muchos arriesgan su vida por la mejor selfie o el mejor reto viral, pero este influencer llevó su 'challenge' más lejos al cometer incesto buscando un apasionado beso de su propia hermana.

La grabación fue compartida en el canal PrankInvasion, con el título "Beso a mi verdadera hermana" en donde evidentemente muestra como Kaithlyn pierde y posteriormente da a su hermano un largo beso.

El video ya cuenta con más de 2 millones de visualizaciones y aunque Monroe si obtuvo la popularidad que buscaba los comentarios negativos no se hicieron esperar, pues cuestionaron el acto y hasta alcazó una gran suma de 'no me gusta'.