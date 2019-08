Imagina un mundo sin The Beatles en "Yesterday"

Notimex -

Escrita por Richard Curtis y dirigida por Danny Boyle, la película Yesterday, que llega a la cartelera mexicana este viernes, presenta la loca teoría de un mundo sin The Beatles.

El filme, protagonizado por Himesh Jitendra Patel, cuenta la historia del cantautor británico "Jack Malik", quien luego de un accidente se da cuenta de que es la única persona capaz de recordar a la icónica banda británica.

"Malik" estará en un mundo en el que The Beatles no existen, así que se apropiará de los éxitos del cuarteto de Liverpool para triunfar en la industria musical.

Gran parte del presupuesto del largometraje fue destinado para adquirir los derechos de la música, por lo que se podrán escuchar temas como She loves you, I want to hold your hand, I saw her standing there, In my life, Penny Lane, Eleanor Rigby, Strawberry fields forever, Here comes the sun, Hey Jude, Help!, All you need is love y Yesterday.

El rodaje, que comenzó en abril de 2018, cuenta con escenas filmadas en Clacton-on-Sea, Essex y tuvo su premier en el Festival de Cine de Tribeca el pasado 4 de mayo.

La cinta, en la que Patel comparte créditos con Lily James y Kate McKinnonse, se estrenó el pasado 28 de junio en Estados Unidos, donde ha recaudado 72.53 millones de dólares desde entonces.

La canción

Considerada una de las canciones más famosas en el mundo, Yesterday fue compuesta por Paul McCartney y grabada el 14 de junio de 1965 para el álbum Help! de The Beatles.

Este tema cuenta con el mayor número de transmisiones radiales en todo el mundo y la más versionada en la historia de la música, con unas mil 600 interpretaciones, entre ellas la que hizo Elvis Presley.

Paul ha contado en numerosas entrevistas que la melodía surgió durante un sueño que tuvo en la casa de su novia de entonces, Jane Asher, y la letra final la terminó a fines de mayo de 1965 durante un viaje a Portugal que hizo con ella