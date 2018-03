Iggy Azalea quemó la ropa de su ex por venganza

Iggy Azalea terminó su relación con Nick Young en 2016 en medio de un gran escándalo de infidelidades que involucraron a la expareja de Young y múltiples mujeres que, según Iggy, el metió a su casa mientras ella no estaba.

En su momento, la rapera habló abiertamente de cómo descubrió que su exprometido la engañaba, y ahora ha confesado lo qué hizo para vengarse.

Durante su aparición en Watch What Happens Live With Andy Cohen, Iggy contó: "Quemé muchas cosas y eché algunas a la piscina también. Comencé con agua y eso pareció no funcionar".

Azalea explicó que en la casa que compartía con Young tenían una fogata de gas, así que le envío un video diciendo que quemaría toda su ropa empezando por lo más barato.

"Quemaré tus cosas", dijo, recordando los mensajes que le envió a su ex. "No sé dónde estés, probablemente con alguna chica. Así que espero que regreses a casa rápido, porque seguiré adelante. Pasaremos de lo barato a lo caro".

Además confesó que con las cosas más caras tuvo un pequeño problema ya que "no se queman bien".

En diciembre la cantante publicó una serie de tuits en los que daba consejos sobre cómo quemar la ropa de un ex, los cuales eliminó después.