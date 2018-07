Iggy Azalea impacta con tremendo twerking

Redacción - La australiana sorprendió a sus seguidores con un video publicado en sus historias de Instagram donde realizó un twerking muy 'hot'.

En el video se puede observar a la rapera realizando unos ejercicios para mantener su figura como algunos atrevidos movimientos presumiendo sus habilidades en el twerk.

Sin embargo lo que captó la atención de sus fans fue el detalle en el que su prenda inferior dejó al descubierto su trasero debido a la transparencia de este.

"Gotta practice The floors not gonna fuck itself", fue el mensaje que agrego en su clip.