Idris Elba es el hombre más sexy del año

AP - La revista People nombró a Idris Elba el "Hombre vivo más sexy" de 2018, y el actor británico dijo que el premio le dio un impulso de confianza en sí mismo.

Elba, que protagonizó las series "The Wire" y "Luther", se sorprendió al ser coronado vencedor este año, según la publicación.

"Yo estaba como, 'Vamos, no puede ser. ¿De verdad?'", dijo el actor a la revista. "Me miré en el espejo. Dije, 'Sí, hoy estás un poco sexy'. Pero para ser sincero, fue solo una sensación agradable. Fue una grata sorpresa y un impulso para el ego, sin duda".

Elba también tuvo un papel protagónico en la franquicia "Thor" de Marvel y encarnó a Nelson Mandela en la película "Mandela: Long Walk to Freedom".

Además de actuar, Elba, de 46 años, actúa bajo el pseudónimo DJ Big Driis, tiene su propia línea de ropa y planea su boda con su prometida, Sabrina Dhowre.

El actor tiene una hija de 16 años, Isan, y un hijo de 4, Winston, de relaciones anteriores.

En su entrevista con People, Elba habló de su infancia como hijo único de migrantes africanos en el este de Londres. El actor dijo que sus padres eran estrictos y que en su escuela, a la que solo acudían chicos, se metían con él pese a practicar una gran variedad de deportes como fútbol, baloncesto, cricket, hockey y rugby.

Elba toma el relevó a la estrella del country Blake Shelton en una lista en la que están también Dwayne Johnson, David Beckham, Chris Hemsworth, Adam Levine o Channing Tatum, entre otros.

Who'd have thought it! Thank you @people & all the fans for naming me #SexiestManAlive. Don't forget to grab your issue this week https://t.co/WI7eWfXOPB. I'm honoured & thankful. What´s even more important is your vote in the midterm elections. Your vote can make a difference!???? pic.twitter.com/TBQapjxJsT