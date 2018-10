'Hulk' revela 'sin querer' el nombre de Avengers 4

Por: Redacción



El actor estadounidense Mark Ruffalo, quien da vida al personaje de Hulk en el universo cinematográfico de Marvel, reveló durante una entrevista con Jimmy Falon el nombre del nuevo filme de los vengadores.

De acuerdo con artículos de la prensa especializada, la revelación fue un lapsus por parte de Ruffalo. Por tal motivo el programa en cuestión fue censurado para presuntamente evitar problemas al actor.

Sin embargo, pese a la censura se alcanza a escuchar la palabra 'Annihilation', o bien, aniquilación.

No obstante, algunos opinan que se trata de una elaborada broma orquestada por la producción del filme, todo con la intención de generar polémica antes del estreno.

Se dice que en ocasiones previas, otros actores relacionados con la saga han tenido la misma 'equivocación'.

Uh-oh... @MarkRuffalo might have said too much about the next @Avengers movie pic.twitter.com/kf0iR4B7WA

.@JimmyFallon, I trust that you will cut my spoiler slip on the show tonight. That was "off the record" homey. Please don´t get me in trouble with Marvel (Barry) again. DM me back. M