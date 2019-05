Hugh Jackman traerá su musical a la Ciudad de México

El actor dijo que una orquesta tocará en vivo durante el espectáculo

Por: Redacción





Hugh Jackman anunció que llegará con su gira "The Man, The Music. The Show. World Tour" a México.

El actor nominado al Oscar dijo estar emocionado de presentar su musical en la Ciudad de México.

El show contará con una orquesta en vivo para presentar canciones como "El Gran ShowMan", "Los Miserables" y "The Boy From Oz".

El espectáculo se presentará en la Arena Ciudad de México el sábado 19 de octubre de 2019.

La gira comenzó el pasado 7 de mayo en Escocia.

La preventa de boletos iniciará el miércoles exclusivo para tarjetahabientes del banco Santander y el sábado 18 de mayo a través de Superboletos.