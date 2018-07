'Hotel Transylvania 3' acapara primer lugar de taquilla

AP - Sony Pictures calculó el domingo que la cinta familiar de dibujos animados recaudó 44,1 millones de dólares en cines de Estados Unidos y Canadá.

"Hotel Transylvania 3" superó fácilmente a "Skyscraper", que no despegó en su primer fin de semana en Norteamérica. El filme de Universal Pictures recaudó solo 25,5 millones a nivel nacional. Según se reportó, "Skyscraper" tuvo un costo de producción de 125 millones de dólares.

En segundo lugar quedó "Ant-Man and the Wasp", de Disney y Marvel, que recaudaron otros 28,8 millones en su segunda semana en cartelera, 62% menos que la semana pasada.

Y la cinta "Eighth Grade" tuvo buenos resultados pese a su distribución limitada, recaudando 252.284 dólares en cuatro cines.

Estimado de venta en taquillas del viernes al domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, de acuerdo con comScore:

1. "Hotel Transylvania 3", 44,1 millones de dólares

2. "Ant-Man and the Wasp", 28,8 millones

3. "Skyscraper", 25,5 millones

4. "Incredibles 2", 16,2 millones

5. "Jurassic World: Fallen Kingdom", 15,5 millones

6. "The First Purge", 9,1 millones

7. "Sorry to Bother You", 4,3 millones

8. "Sicario: Day of the Soldado", 3,9 millones

9. "Uncle Drew", 3,2 millones

10. "Ocean's 8", 2,9 millones