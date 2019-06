´Hotel Mumbai: el atentado´, ya está en los cines mexicanos

A partir de ayer 21 de junio, una apasionante historia sobre humanidad y heroísmo, basada en hechos reales, llegó a las salas mexicanas

Por: Sharai Rocha





Los inolvidables ataques terroristas en la capital de la India en 2008, llegaron a la pantalla grande, una historia que seguramente verás y recomendarás.

A partir de ayer 21 de junio, una apasionante historia sobre humanidad y heroísmo, basada en hechos reales, llegó a las salas mexicanas para contarnos el cerco al Taj Hotel, cometido por un grupo de terroristas en Mumbai, en donde al menos 173 perdieron la vida y 327 resultaron heridos.

Entre el personal del hotel se encuentran el renombrado chef Hemant Oberoi (Anupam Kher) y un camarero (interpretado por Dev Patel, protagonista de 'Quisiera ser millonario' y nominado al Premio de la Academia por LION), quienes eligen arriesgar sus vidas para proteger a los huéspedes.

Mientras la situación avanza, una pareja desesperada (Armie Hammer, 'Call me by your name' y 'On the basis of sex' y Nazanin Boniadi, 'Counterpart, Homeland) se ve obligada a hacer sacrificios impensables para proteger a su hijo recién nacido.

Reparto: Dev Patel, Armie Hammer, Nazanin Boniadi, Jason Isaacs, Tilda Cobham-Hervey, Anupam Kher.