Hospitalizan a Demi Lovato por sobredosis de heroína

La cantante texana Demi Lovato fue internada en un hospital de Los Ángeles por una supuesta sobredosis de heroína, así lo informó el portal de espectáculos TMZ.

"Nuestras fuentes indican que Demi Lovato fue trasladada desde una casa en Hollywood Hills poco después del mediodía de este martes, y actualmente está siendo atendida. Desconocemos cuál es su condición médica", informó el medio especializado.

Lovato a sus 25 años había lidiado ya con problemas por adicción a la cocaína, la heroína y medicamentos, así como contra el alcohol y la bulimia.

Durante un tiempo estuvo ingresada un centro de rehabilitación en busca de la sobriedad. En 2015 celebró tres años "limpia".

Fue con el tema "Sober" ("Sobria") que Demi Lovato habló abiertamente de su recaída. "Mami, lo siento tanto, ya no estoy sobria. Papi, por favor, perdóname, por todos los tragos derramados en el suelo. A todos aquellos que no me dejaron, lo siento tanto, no estoy sobria más", decía en la canción.

