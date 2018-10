Horacio Pancheri planea conquistar Hollywood

Notimex - A fin de conquistar papeles en producciones de Hollywood, el actor y modelo argentino Horacio Pancheri cambió temporalmente su residencia a la ciudad estadounidense de Chicago, donde acude a clases para perfeccionar su inglés.

"Estoy estudiando inglés para salir al mundo, para comunicarme mejor y hacer ´castings´ estando más preparado, me estoy reinventando", platicó a la prensa.

Su esperanza, dijo, es laborar para alguna película de Hollywood, pues asegura ser una persona ambiciosa y cuando algo se le mete a la cabeza, hace todo por conseguirlo.

Como parte de su reinvención, Horacio Pancheri bajó de peso, pues considera que debido al consumo en exceso de grasas y harinas, llegó a pesar hasta 94 kilos.

"Degustaba demasiados postres, porque me encantan, pero también el vino, el pan y las harinas que matan. Cuando vi que casi llegaba a los 100 kilos, decidí aplicarme. En dos meses bajé 15 kilos y ya estoy en 75 kilos. Todo es mental, y las cosas se logran con disciplina, fuerza de voluntad y constancia", resaltó.

Para lograrlo, además del ejercicio, el estelar de telenovelas como "Un camino hacia el destino" (2016) y "En tierras salvajes" (2017), también acudió con un nutriólogo que cambió sus hábitos alimenticios.

"Entreno con un fisiólogo porque quiero correr medio maratones y maratones para el próximo año. Anhelo estar en el de Miami, que será en enero y después en el de Nueva York con mi hermana".

Aunado a su entrenamiento, Horacio Pancheri acudió a un temazcal para purificar su cuerpo y alma.

"También fui a que me hicieran un par de limpias. Cuando salí de ahí me sentí increíble, parecía que estaba levitando. Me siento en paz y en plenitud, me parece que los 35 años es una buena edad para encontrarla".

De su relación sentimental con la actriz Paulina Goto, informó que tras dos años de estar juntos, decidieron concluir en los mejores términos, pero no abundarán en más detalles.

"Decidimos no hablar de nuestra vida privada. Siempre tuvimos lo mejor de la prensa y de los fans, por lo que esperamos puedan respetar nuestra decisión. Agradecemos que siempre hayan estado con nosotros y que sacaran notas lindas", puntualizó.