Hombre pide cancelar '13 Reasons Why' tras suicidio de su hija

La serie "13 Reasons Why" tuvo un gran éxito desde su estreno, que se acompañó también de una gran polémica en torno a su temática: la depresión juvenil y el suicidio.

La trama se centra en Hannah Baker, una chica de 17 años que se quita la vida y deja una serie de cintas explicando las razones que la llevaron a tomar la trágica decisión.

Miles de personas se alzaron en contra del contenido pidiendo que fuera retirada de Netflix, sin embargo no sucedió e incluso ha sido anunciada una segunda temporada.

En torno a la posibilidad de la siguiente temporada, un hombre llamado John Herndon ha hecho un llamado para que sea cancelada, ya que atribuye a esa serie el suicidio de su hija.

"Selena Gómez y Netflix necesitan entender que no todos entenderán esto muy bien. Para algunas personas que están luchando contra la depresión, esto podría atraparlos en el momento equivocado, creando lo que se llama el evento desencadenante. Recuerden que hay adolescentes que están en un lugar más oscuro y que podrían ser tus amigos, tus hermanas", declaró Herndon al sitio Radar Online.

No conforme con eso, el padre de familia se fue en contra de Selena criticando sus más recientes acciones.

"Selena me enferma. Ella es una persona extremadamente perturbada al pensar que este programa tiene algún tipo de valor social redentor. No ha parado de hacer énfasis en cómo vivió su trasplante de riñón, no para de hablar de lo doloroso que fue y se la pasa diciendo ‘oh, pobre de mí’ para ganar cariño. Eso es asqueroso", señaló.

Según informa el mismo medio,John y su esposa encontraron a su hija de 15 años colgada en su clóset el pasado 18 de abril, fue atendida, pero murió diez días después. La familia se enteró que la menor había visto recientemente "13 reasons why".