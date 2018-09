Henry Cavill se despide del papel de Superman

Esta semana, el medio especializado en espectáculos, The Hollywood Reporter (THR) ha difundido que Henry Cavill terminó su etapa como Superman en el Universo de DC Comics, luego de que Warner Bros. intentara amarrar al actor para un cameo en la película de ´Shazam!´ sin obtener buenos resultados debido a otro rodaje en el que trabaja el actor.

De acuerdo con THR, Cavill decidió buscar nuevos proyectos luego de que Warner anunció que se centrarían en Supergirl ya que no tienen planes ni en corto ni en mediano plazo, de concretar una nueva película del hombre de acero.

Por si fuera poco, la versión de la historia de Supergirl se centra en sus inicios, donde se hace referencia a que Superman es más chico que la chica de acero, lo cual podría orillar a que se busque una versión más joven del hombre de acero.

"Superman es como James Bond, y después de cada cierto tiempo, tienes que mirar nuevos actores" declaró una fuente a THR.

Luego de que Cavill interpretara a Superman en ´Man of Steel´, ´Superman vs Batman´ y ´La Liga de la Justicia´, tras su supuesta salida del Universo de DC Comics, se habla de su participación en la película ´The Witcher´ que es la adaptación para Netflix del videojuego de CD Projekt RED STUDIO.

Hasta el momento, Henry Cavill no se ha pronunciado al respecto.