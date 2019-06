Helen Hunt, del Oscar, Golden Globe y Emmy, a papeles secundarios

Espectáculos - 15/06/2019 11:03 a.m.

Notimex -

Camarera, especialista en relaciones públicas y gobernadora de Estado son algunos de los personajes que le valieron el reconocimiento a la actriz y directora Helen Hunt, ganadora en la década de los 90 del Oscar, Golden Globe y Emmy.

Helen, quien este 15 de junio cumplirá 56 años, tiene más repercusión en las redes que en la industria, ya que, aunque se mantiene activa, participa en papeles más modestos que hace unos años.

En la última década apareció en nueve películas, prestó su voz a una cinta animada y estelarizó la serie Fuego abierto (Shots fired, 2017), la cual supuso su regreso a la pantalla luego de tres años alejada de los estudios.

Actualmente está a la espera de los estrenos de las cintas A patriot y Die in a Gunfight, así como el lanzamiento del telefilme Loco por ti (Mad about you), serie que protagonizó de 1992 a 1999, y que le valió tres Globos de Oro, cuatro Emmy y un premio del Sindicato de Actores.

Hija del actor y cineasta Gordon Hunt y de la fotógrafa Jane Hunt, Helen fue influenciada por sus padres y en los años 70 comenzó a estudiar actuación. Su primer trabajo fue en el telefime Pioneer woman, en 1973.

Un año después obtuvo más minutos en la serie Amy Prentiss y para 1975 protagonizó El Robinson suizo (Swiss family Robinson). Su debut en el cine fue en 1977 con Terror en la Montaña Rusa (Rollercoaster), que estelarizó George Segal y Richard Widmark.

Se convirtió en una actriz constante en televisión; sin embargo, su consolidación llegó hasta 1992 con Loco por ti (Mad about you). Como "Jamie" llegó a ganar cerca de un millón de dólares por episodio y se convirtió así en una de las actrices más destacadas de la década.

Asimismo, tuvo la oportunidad de dirigir cinco capítulos de la serie, lo que supuso su debut como realizadora, esto en 1998.

Con dicho éxito, las oportunidades en el cine se incrementaron, protagonizó Tornado y Mejor imposible, cuya actuación le valió el Oscar y Globo de Oro como Mejor Actriz.

Su talento se mantuvo en las pantallas y para 2000 apareció en tres películas: Cadena de favores, junto a Kevin Spacey; Náufrago, al lado de Tom Hanks; y Lo que ellas quieren, con Mel Gibson.

En su filmografía también se encuentran: El beso del escorpión y Mujer seductora, amante perfecta (A good woman); sin embargo, y pese a sus galardones, Hollywood comenzó a olvidarse de ella.

En 2007 presentó su ópera prima Reencuentro, historia que protagonizó la actriz de Broadway Bette Midler y para 2014 estrenó Ride, que además de estelarizar, dirigió y escribió. Tras ello, se mantuvo alejada de los reflectores hasta 2017.