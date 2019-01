'Heidi' cumple 45 años de entretener con una historia muy humana

Notimex - La serie de anime infantil japonesa "Heidi" celebra 45 años de entretener con una historia muy humana que arrancó sonrisas y lágrimas pero, sobre todo, de transmitir un mensaje de amistad, comprensión, respeto y humildad.

En la serie estrenada en 1974 se cuenta la historia de una niña huérfana llamada "Heidi" que se ve obligada a vivir con varias personas durante su niñez, primero con su tía "Dete", después con su abuelo que vive en los Alpes Suizos y más tarde con el señor "Sesseman" en Frankfurt.

Durante su estadía con quienes cuidan de ella va haciendo muchos amigos y la sencillez y calidez de su carácter hace que las personas que la rodean cambien. Asimismo con difíciles pruebas que se interponen en su camino va ayudándolas a resolver sus problemas y las encamina a la felicidad.

El drama de 52 capítulos llegó a México en 1978 y fue el primer anime, como se conocen a las caricaturas japonesas, en hacer de "Heidi" una heroína, sin capa, ni poderes, pues sólo necesitaba su ternura y el amor que demostraba hacia los demás para solucionar las adversidades, señaló Luna Villegas a Notimex.

La experta en anime detalló que "la temática de ese anime es diferente, aquí los niños son niños, no hay un superhéroe, no hay demonios, que particularizan a un anime, porque ´Heidi´ no tiene poderes, no es un híbrido de algún Dios.

"Es una niña normal, con un corazón como muchos y eso es lo que abre puertas y hace que todo cambie, por eso es un anime muy humano en todo sentido de la palabra", externó.

En la actualidad la mayoría de los animes se destacan por tener historias envueltas en superhéroes, dioses, demonios, magia y mucha fantasía.

Sin embargo "Heidi" formó parte de una época que en los setentas y ochentas contaba historias humanas con el propósito de dejar una enseñanza, como fue el caso de "Remi", "Candy Candy" y "Marco".

"Fue un anime muy humano, tenía personajes muy humanos que te llegan, te hacen partícipe de su historia, porque la mayoría del anime ´retro´ deja un aprendizaje y te pone a ver la vida desde un punto de vista distinto con personajes muy cálidos", replicó Luna, quien trabaja en la Comics Rock Show.

No obstante, añadió la dibujante y presentadora, la familia y la amistad sigue siendo el eje central de todo el anime.

"Hay un sentimiento de comunidad, de ayuda, en general el anime rescata mucho el compañerismo, la amistad y, sobre todo, la familia, y no la familia en el sentido consanguínea, sino la que haces con amigos, con compañeros, eso es algo muy marcado en el anime", señaló.

La historia animada por el japonés Isao Takahata se basó en el libro homónimo de la autora Johanna Spyri, quien la escribió en 1880 y fue su más grande éxito. Desde entonces ha conmovido a miles de personas en el mundo.

"La trama fue muy bien trabajada y cada personaje en el anime fue muy pensado. ´Heidi´ despierta esa parte sensible de las personas, porque la historia es muy humana, por eso te hace llorar", expresó la experta con más de 20 años en el anime.

Transmite un mensaje de amor e inocencia que hace que las personas cambien. "Vemos a un abuelo que tenía una historia trágica, la gente del pueblo no lo quería por haber tenido problemas y haber tenido a ´Heidi´ le cambia la vida, pues la niña rompe ese cascarón duro del abuelo, a una persona con un fuerte carácter la vemos cambiar".

"Clarita", es una niña rica que no puede caminar, pero la perseverancia y ayuda de "Heidi" la hacen levantarse de la silla.

Asimismo se encuentra a "Pedro", un niño sencillo y su mejor amigo que cuidaba cabras como "Blanquita" su bebé "Bonita" y "Diana", que felizmente se veían saltando de un lado a otro en grandes montañas verdes.

"Hay un mensaje de respeto por los animales, Pedro tenía cabritas y a ellas se les apapachaba, se les quería, tal vez si eran de consumo, pero no por eso había maltrato, al contrario, se les mostraba un cariño y se les cuidaba y les daba una buena vida".

Además hay una enseñanza en valorar a la gente mayor, de acuerdo a Luna, como se refleja en el personaje de la abuela de "Pedro" y el abuelo de "Heidi".

"Se muestra el valor de la gente mayor, no son un estorbo, al contrario los tratan como personas muy respetables por la experiencia que tienen y te muestran que los debes querer porque es parte de tu familia".

El anime también sorprendió a muchos al sacar la vida en los increíbles Alpes Suizos, dejando imágenes de naturaleza, montañas, nieve, y fauna en la memoria colectiva.

"Te ofrecía algo bonito, y más para la gente de ciudad, ver el mundo de ´Heidi´, como lo pintaban, las montañas, los Alpes, las cabritas, era un mundo lleno de paisajes hermosos".

La historia de la niña de la pradera ha inspirado a productores y directores a recrear su propia versión en diferentes países, todas bajo el nombre de "Heidi", como sucedió en 1937 al salir la primera película estadunidense, protagonizada por Shirley Temple y dirigida por Allan Dwan.

En 1978 salió una serie con una producción Alemana y Suiza de 26 capítulos, mientras que la compañía estadunidense "Good Times" en 1995 creó la película animada. Fue hasta 2015 que bajo una producción francesa salió una serie animada de 39 episodios, bajo la dirección de Marcos Patiño.

Al año siguiente bajo una producción germano-suiza se hace una nueva adaptación de la novela en una película, protagonizada por Anuk Steffen y dirigida por Alain Stefff, mientras que en 2017 Argentina hizo su propia versión con una serie de 60 capítulos.

Pero ha sido la versión Japonesa que después de 45 años de haber salido con su primer capítulo en español llamado "Hacia la montaña" cautivó y se inmortalizó en los recuerdos de miles de niños y padres de familia.