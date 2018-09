Harrison Ford y Lady Gaga serán premiados por inspirar artistas

Notimex - El actor Harrison Ford y la cantante Lady Gaga recibirán los premios Inspiración de Artistas durante su III entrega anual de premios que será efectuada el 8 de noviembre en Beverly Hills, anunció hoy la fundación SAG-AFTRA.

El evento se llevará a cabo en el Centro de Artes Escénicas Wallis Annenberg, en Beverly Hills, y en éste la fundación SAG-AFTRA rinde homenaje a dos artistas que han utilizado su plataforma para promover causas humanitarias y filantrópicas.

Entre los galardonados con el mismo premio en el pasado se encuentran Leonardo DiCaprio, Lionel Ritchie y Kate Winslet.

"Nos sentimos honrados de reconocer a dos de los artistas más emblemáticos y queridos del mundo que no sólo han tenido un impacto indeleble en nuestra cultura y las artes, sino que han elegido usar su influencia para marcar la diferencia para los demás", dijo el presidente de la fundación, JoBeth Williams.

"Harrison Ford es una leyenda en todas las galaxias conocidas, pero lo que muchos desconocen son las décadas de servicio filantrópico y liderazgo que ha dado a Conservation International para ayudar a proteger nuestro planeta", destacó.

Lady Gaga, cuya carrera como intérprete y actriz ha ganado cientos de millones de admiradores en el mundo, también ha trabajado incansablemente en nombre de jóvenes, centrándose en el bienestar mental y al construir un mundo más amable y valiente a través de su Fundación Born This Way, añadió Williams.

"Harrison Ford y Lady Gaga son ejemplos brillantes de cuán extraordinario es el éxito y el verdadero legado de crear un mundo mejor", enfatizó.

El actor nominado al Academy Award, Harrison Ford, ha interpretado algunos de los papeles más memorables del cine, incluido Indiana Jones en la franquicia de Indiana Jones y Han Solo en el universo Star Wars.

Ford ha protagonizado desde clásicos de Hollywood como American Graffiti y Apocalypse Now, hasta el aclamado Blade Runner de Ridley Scott.

Ha cosechado numerosos premios y nominaciones, incluida una nominación al Oscar, un Lifetime Achievement Award del American Film Institute, el prestigioso Cecil B. DeMille Award de los Golden Globes, y fue presentado como una estrella en el legendario Paseo de la Fama de Hollywood.

Posteriormente Ford prestará su voz a la película animada Secret Life of Pets 2, y se anunció que retomará su papel de Indiana Jones en la quinta película de la franquicia, con la dirección de Steven Spielberg.

Durante más de 25 años Ford ha defendido el medio ambiente a través de su apoyo a Conservation International, donde actualmente se desempeña como vicepresidente de la Junta de Directores.

Conservation International es un grupo sin fines de lucro que protege la biodiversidad en lugares problemáticos a nivel internacional. Además, Ford ha apoyado activamente organizaciones benéficas como Riverkeeper, Young Eagles, EarthShare y Restore Hetch Hetchy.

Lady Gaga es una de las artistas más reconocidas de Hollywood y se ha establecido como una respetada cantante, compositora y actriz.

