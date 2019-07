Harán documental sobre Jenni Rivera basado en libro "Una vida loca"

Notimex -

Detalles íntimos en la vida de la cantante Jenni Rivera serán expuestos a través de un documental basado en el libro Una vida loca, escrito por la periodista y su exmanager Laura Lucio.

"La familia sabe que yo iba a sacar este libro para continuar los planes de contar mi historia con Jenni desde el ángulo de la periodista, la amiga, socia y productora de ella. Cada uno tenemos una historia que contar y existe la libre expresión", comentó la periodista a la prensa.

A través de sus páginas, la autora revela anécdotas y conversaciones con la llamada "Diva de la Banda". También se refiere al momento en que se conocieron, a lo más sobresaliente de su carrera y la última vez que se vieron antes del accidente en el que perdió la vida, el pasado 9 de diciembre de 2012.

"Ellos nunca van a autorizar nada y no necesito su autorización porque como productora puedo sacar lo que es mío", explicó al preguntarle si no cree enfrentar conflictos legales al hacer revelaciones que incomoden a la familia de Jenni.

"Una vida loca" consta de 20 capítulos y cada uno está escrito como si fuera una mini historia, de modo que decidirán qué es lo más fuerte e interesante que pudiera llamar la atención del público.

Aún no se tiene elenco definido para protagonizar el documental, pero Alberto Santini Lara, productor de Azul Siete Enterteinment, dice que se barajan los nombres de Alicia Machado, Maribel Guardia, Jacqie, Jenicka o Chiquis Rivera.

Niega que "La Diva de la Banda" cantara frente a narcos

En torno a la información que hace unos días trascendió con respecto a que "La Diva de la Banda" cantaba en las fiestas de capos de las drogas, la que fue su mánager por nueve años aseguró que eso nunca sucedió.

"No sé qué enemigo escondido esté por ahí porque en la fiesta de un actor, a la cual Jenni fue invitada, no se sabe quién estaba ahí. Ustedes, ¿creen que Jenni era tan dejada como para que la maltrataran, humillaran y se dejara? Claro que no, por favor.

"Él (testigo protegido) puede decir muchas cosas, pero lo que yo sé es que Jenni trabajaba cada fin de semana en lugares muy públicos y para el domingo o lunes ya viajaba a su casa. ¿Por qué todo lo que ha salido es después y no antes?

"Qué casualidad que al señor lo arrestan en 2009 y hasta 2012 que muere Jenni, sale un testigo protegido, eso no tiene sentido. Ella jamás me contó algo así y tampoco tenía necesidad de ir a ningún lado por dinero, pues ella ganaba mucho cada fin de semana", afirmó Laura Lucio.

Aseguró que la cantante jamás se hubiera expuesto a algo así porque al mismo tiempo ponía en riesgo la seguridad de sus hijos, a quien más amaba en la vida.

Acuerdo con la familia ante demanda

Con respecto a la demanda de 10 millones de dólares que en 2014 Laura Lucio entabló en contra de la familia Rivera alegando que el libro Inquebrantable era casi por completo de su autoría, mencionó que en septiembre de 2016 llegaron a un acuerdo fuera de la corte.

"Cuando uno demanda por 10 millones, es porque uno sabe lo que ganaron con el libro y la ley permite que te vayas a lo más alto", concluyó Laura Lucio.