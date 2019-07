Hallan 3 guiones inconclusos de Stanley Kubrick

Notimex -

De la autoría de Stanley Kubrick y escritos entre 1954 y 1956, fueron encontrados tres guiones que abordan tópicos como infidelidad, matrimonio y celos, los cuales nunca antes fueron dados a conocer.

Dichos escritos fueron hechos en la época en la que el director estuvo casado con la bailarina austriaca Ruth Sobotka, en cuya relación experimentó diversos problemas maritales que originaron las obras inconclusas, las cuales fueron transferidas al archivo Kubrick en la Universidad de Artes de Londres, según informó el sitio británico The Guardian.

"Celos" es el título del texto conformado por 13 páginas con una combinación de escritura a mano y máquina de escribir, el cual relata una historia sobre resentimiento entre una pareja casada.

"El matrimonio perfecto", se compone por siete páginas con notas escritas a mano. Mientras que "Hombre casado" es el más amplio, pues contiene 35 páginas de guión tecleado y anotaciones a mano, así como garabatos hechos a lápiz.

De este último puede leerse: "El matrimonio es como una larga comida con postre servido al inicio... ¿Puedes imaginarte los horrores de vivir con una mujer que se ata a ti como una ventosa de goma cuya vida gira alrededor de ti, mañana, tarde y noche?"

"Es como ahogarse en un mar de plumas. Hundiéndose más y más profundamente en lo suave, sofocantes profundidades de hábito y familiaridad. Si tan solo ella se defendiera. Se molestara o pusiera celosa, al menos una vez. Mira, la noche pasada salí a dar un paseo. Justo después de la cena. Regresé a casa a las 2:00 a.m. No me preguntes dónde estaba".

Stanley Kubrick nació en Nueva York el 26 de julio de 1928 y murió el 7 de marzo de 1999 en Reino Unido. Realizó películas como Senderos de gloria (1957), Lolita (1962), Odisea del espacio (1968), La naranja mecánica (1971) y El resplandor (1980). Su última cinta Ojos bien cerrados (1999) precedió su muerte en ese año debido a un infarto.