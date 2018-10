Hailey Baldwin hace sorpresiva e incómoda confesión sobre Justin Bieber

La modelo fue sometida a un polígrafo con su mejor amiga Kendall Jenner revelando una incómoda confesión de su esposo

Redacción - Nos queda claro que la amistad entrees inseparable y los secretos entre ellas no existen.

Y fue en un avance de uno de los episodios de Carpool Karaoke: The Series que lo demostraron al someterse a un equipo de polígrafo integrado en su cuerpo.

Al principio del video vemos a Jenner cuestionando a Baldwin sobre si le gusta el peinado que portaba en ese momento a lo que la esposa de Bieber responde positivamente, resultado victoriosa en la prueba.

Luego Hailey pregunta si alguna vez la hermana de Kylie Jenner hizo una cuenta falsa en Instagram para espiar a algún exnovio.

La respuesta de Jenner fue contundente: "¡Conoces la respuesta! ¡Sí!"

Finalmente, la integrante del reality Keeping Up With The Kardashian le preguntó a Hailey si Justin Bieber pensaba que ella era cool a lo que la modelo responde: "Por supuesto", sin embargo la respuesta del polígrafo reveló que era mentira.