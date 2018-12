Hackean y extorsionan a conductora de INFO7 Dany Martin

Por: Redacción



La presentadora de noticias de Info 7, Dany Martin, ha sido hackeada en sus cuentas de redes sociales, y el responsable la ha estado amenazado por medio del correo electrónico y WhatsApp, con vender su información a personas rusas en caso de no pagar cierta cantidad de dinero.

Las cuentas de Instagram y Twitter de la conductora, han sido bloquedas en su totalidad, por lo que Dany ha recurrido a Facebook para dar a conocer la extorsión en la que le exigen el pago de 100 dólares para devolverle toda su información, e incluso a enseñarle cómo proteger sus cuentas.

Miles de usuarios en todo el mundo que usan Instagram, se están viendo afectados por hackeos y problemas de acceso desde agosto pasado. Ahora, Dany Martin, utilizó su cuenta oficial de Facebook para dar a conocer que es una víctima más.

"Estás hackeada, tengo tus cuentas, redes y correos, mails, archivos importantes, fotos, videos, etc. Pueden pasar dos cosas, me envías 100 dólares y te devuelvo todo y te enseño a proteger tus cuentas. En caso de que no pagues te eliminaré y borraré todo. Dime que decides, ya.", recibió Dany por medio del correo electrónico de parte del usuario de nombre Jaime Stiuso, el día de hoy alrededor de las 14 horas.

Minutos después, el hacker identificado como Jaime insiste con preguntar: ¿Quieres tus cuentas?

Dany, también recibió mensajes por WhatsApp del número +54 9 341 611-7705, el cual tiene una foto de perfil con la caricatura 'Pikachú'.

"Hola soy Jaime, ya que no respondes por mail, te hablo por aquí. ¿Vas a querer tus cuentas o no? Lleguemos a un acuerdo", escribió el supuesto hombre.

"Jaime", llamó a la presentadora por medio de WhatsApp y al no contestar, escribió cuenta regresiva para eliminar la información y cuentas de Dany.

El hacker le dice a Dany que tiene hasta las 3:00 de la tarde de hoy para reportarse con el pago, y de no ser así, éste divulgará la información con personas extrajeras.

"OK. Ya te lo advertí, tienes hasta las 15:00", dice el último mensaje escrito por WhatsApp.

Hasta el momento Dany Martín informó que pondrá una denuncia al 088 y está tratando de recuperar sus cuentas de Instagram donde tenía unos 15 mil seguidores, al igual que Twitter, donde ya contaba con cerca de 20 mil.