Hace pleito en fiesta tras drogarse

Por: Azteca América



Jennifer Lawrence siempre es protagonista de escándalos, ya sea en alguna alfombra roja o frente a cámaras y cuando se lo preguntan no tiene reparos en hablar sobre sus momentos más vergonzosos.

La actriz de Red Sparrow recordó hilarantemente en Howard SternShow, de Sirius XM, una pelea en la que se enfrentó con una mujer inmediatamente después de drogarse en la fiesta de febrero de DeGeneres.

La historia comenzó con Lawrence, de 28 años, admitiendo que su acompañante aún no estaba listo para llevarla a casa, por lo que "fumó un porro con algunos raperos".

Lawrence recordó haber ido al baño de la tienda e interferir accidentalmente con las necesidades de baño de una mujer.

"Había una mujer allí, y ella estaba como, 'No, no, no, ¡adelante, adelante!'

Yo estaba como, 'No, tú estabas aquí primero. ¡Anda tu!' Y ella estaba como, '¡Ve!' ", le platicó Lawrence a Stern.

Lawrence dijo que luego entró en el baño y se convenció a sí misma de que la mujer que esperaba afuera tenía que "hacer caca".

"Así que salí y me fui directo a ella y me acerqué a ella y me dije: 'Mira, tienes que hacer caca'. Y ella estaba como, 'No, no lo hago.

No sé por qué estás diciendo eso. Realmente no lo hago Ella se reía un poco, pero decía: 'No' ", continuó Lawrence a Stern.

La actriz dijo que la situación se agravó después de que, sin querer, agarró a la mujer "por los hombros, sacudiéndola, gritando: '¡Tienes que hacer caca! ¡Tienes que hacer caca!".