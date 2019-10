Habrá museo de ´Star Wars´ en la CDMX

ADN 40 -

La Ciudad de México estrenará un museo de ´Star Wars´ el cual contará con más de 6 mil piezas dedicadas a la saga que cuenta con miles de fanáticos en todo el mundo.

La exhibición llamada Museo Estelar es la más grande memorabilia de ´Star Wars´ en toda América Latina y abrirá sus puertas al público el 1 de noviembre.

Cabe señalar que el acceso será gratuito con un registro previo y se encuentra ubicado en Santa Margarita No. 519, colonia Insurgentes San Borja.

El museo exhibirá figuras y datan desde 1977 y estará dividido en diversas salas y temáticas: The return of the toy, The toys strike back y Frozen in carbonite.