Hablará Dylan Farrow en TV sobre los abusos de Woody Allen

Dylan Farrow, hija adoptiva de Mia Farrow y Woody Allen, quien acusó al cineasta de haber abusado sexualmente de ella a la edad de siete años, se presentará mañana por primera vez en televisión para reafirmar las acusaciones.

Dylan, quien ahora tiene 32 años, publicó hace cuatro años a través de una carta abierta a The New York Times los abusos sufridos por parte de su padre.

Ella se ha unido en los últimos meses al movimiento para sacar a la luz este tipo de hechos en los Estados Unidos, el cual se inició con el escándalo contra el productor Harvey Weinstein.

En un adelanto de la entrevista que se estrenará mañana a través del programa CBS This Morning, Farrow fue cuestionada si ha vuelto a sacar el tema para acabar con Woody Allen, a lo que ella responde con dureza:

"¿Por qué no debería querer derribarlo? ¿Por qué no debería estar enfadada? ¿Por qué no debería estar herida? ¿Por qué no debería de sentir indignación por no haberme creído todos estos años?