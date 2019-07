Gwyneth Paltrow olvidó que salió en ´Spider-Man: Homecoming´

Por: Redacción





La actriz Gwyneth Paltrow olvidó su aparición en la película ´Spider-Man- Homecoming´, a lo que el director de la cinta la justificó diciendo que todo pasó muy rápido que probablemente creyó que filmada alguna escena de ´Avengers´.

"Lo entiendo totalmente. Cuando filmamos esa escena sucedió tan rápido que no me sorprendió que ella sólo pensara que era Avengers, porque en realidad ni siquiera ve a Tom Holland [Spider-Man] en la escena, él se ha ido para cuando ella entra. Así que aparece y hace la escena con Jon Favreau y Robert Downey Jr., por lo que ella piensa que fue alguna de Avengers. Yo sólo pensé que fue muy divertido", dijo Jon Watts.

Esto se volvió tan viral en las redes sociales, que tal fue que Netflix España hizo una broma en Twitter al "cambiarle" el nombre la cinta por ´La película en la que Gwyneth Paltrow no sabía que salía´.

También el actor Tom Holland se tomó todo con buen humor al saber también que la actriz no lo recuerda.

"Solo he trabajado con Gwyneth Paltrow una vez en Spider-Man: Homecoming pero ella no me recuerda, lo que hasta el día de hoy rompe mi corazón. En realidad, no, eso no es cierto. Una vez, cuando estábamos filmando Vengadores: Endgame... Ella vino y me pidió una foto conmigo y con Robert Downey Jr. y luego creo que lo publicó y dijo:... yo era el chico".

Ahora la actriz sabe que ha participado en siete películas del MCU como Papper Potts y se despide de Marvel, diciendo que si es necesario su regreso para un cameo con gusto lo haría.