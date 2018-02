Gustavo Loza llama "mujer sin escrúpulos" a Karla Souza

Todo un escándalo se ha desatado tras la entrevista en la que Karla Souza confesó que abusaron sexualmente de ella, después de que Gustavo Loza fuera señalado como responsable.

El director, quien en todo momento ha negado las acusaciones, asegura que no tiene nada que ocultar y seguirá dando la cara ante los medios.

En entrevista para Ventaneando, Loza señaló que ha intentado comunicarse recientemente con la actriz, sin recibir respuesta, y ha sido difícil lidiar con todo lo que ha ocasionado el silencio.

Gustavo explicó que conoció a Karla porque ella se acercó para pedir trabajo, y se dio una relación entre ellos durante el rodaje de Héroes del Norte, de la que estaban enterados integrantes del equipo e incluso sus hijos, ya que no fue "una relación de una noche".

"Si tú tienes una novia o tienes una amante o tienes una relación sexual consensuada, eso no es abuso y mucho menos es una violación, eso es una complicidad (...) Yo jamás he tenido una sola relación que no sea consensuada, no tengo la necesidad, yo no presionaría de más a nadie", dijo Loza, quien además recalcó que Souza tendría que demostrar si decide culparlo a él.

"Si el día de mañana llega Karla Souza y dice 'fue él, sí, si fue', ¿eso me hace culpable? de ninguna manera, que lo demuestre".

Además, se refirió al video que circula de una antigua entrevista de Karla, en la que reveló que al inicio de su carrera aprovechaba su físico para conseguir papeles.

"Es tremendo lo que está diciendo, entonces esta idea de victimizarse y decir 'yo tuve una relación, pero pensándolo bien no fue una relación, fue una violación' diez años después y luego decir cínicamente, porque eso es un cinismo total, el decir 'la verdad es que yo cuando veía que a algún productor le gustaba utilizaba esa relación para obtener papeles y demás', estás hablando de una mujer sin escrúpulos".

"Yo no me estoy haciendo la víctima de nada, yo simplemente lo que estoy diciendo es, ojo, por el simple hecho de que una mujer es mujer no es víctima, y por el simple hecho de que un hombre es hombre no es un agresor", agregó.

El director cuestionó también la moral de Karla Souza y lo que dijo sobre su agresor, como el hecho de que se dejó besar y tocar, porque "no tenía de otra".

Asimismo considera que está "confundida y se metió en un laberinto del que no encuentra salida", y nadie saldrá bien librado de eso.

Sobre si volvería a trabajar con ella, señaló:

"Nunca, tengo memoria, tengo dignidad, tengo respeto por mi familia y este daño es irreparable (...) Si se le ocurre decir que fui yo, entonces sí me voy a ir con todo y que me lo compruebe".