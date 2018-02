Gustavo Loza destapa romance con Karla Souza

Redacción

Por:

El director Gustavo Loza se defendio esta mañana en entrevistas radiofónicas de las acusaciones que hizo Televisa al señalarlo como el presunto violador de la actriz Karla Souza.

"No tengo nada qué ocultar, soy un hombre íntegro. Me voy a defender, es la lucha de la David contra Goliat", expresó Loza.

Además, reveló que sostuvo un romance con la actriz en 2010.

"Sí existió una relación, nadie lo sabe y ella no lo podrá negar y no fue una relación de una noche", dijo, "fue durante los Héroes del Norte (serie en la que trabajaron juntos)", dijo.



"Tuve sentimientos muy fuertes hacia Karla. Previo al rodaje de '¿Qué culpa tiene el niño?', fuimos a cenar y me comentó que se iba a casar... y todavía le dije que no lo hiciera, pero en un plan más que cariñoso, juguetón, y me dijo: 'tú tuviste tu oportunidad y me dejaste ir'", contó el cineasta.

"El hecho de haber tenido una relación con Karla Souza, no me hace un violador", insistió.

El director aseguró que después de que la actriz dio la entrevista la buscó, pero ella no le contestó las llamadas por lo que pide revele el nombre de su agresor.

Respecto a Televisa, no comprende que lo hayan involucrado en tan delicado tema: "cómo es posible que señalen a una persona sin que la afectada me haya señalado".

Advierte, que la relación con la televisora no era del todo buena ya que lo amenazaron hace años porque él quería sacar una serie en Netflix protagonizada por Erendira Ibarra y Daniel Giménez Cacho que trataría el tema de los grupos de autodefensa en México.

"En una reunión en Francia, Emilio Azcárraga, José Bastón y otros ejecutivos me amenazaron para dejar un proyecto que tenía con Netflix", acusó Gustavo.

Loza agregó que los ejecutivos de igual manera le comentaron que él tenía una familia que proteger, algo que tomó como una amenaza seria hacia sus seres queridos.

El director dijo que curiosamente Netflix ya no lo buscó para hacer tal serie. Gustavo de igual manera externó que Televisa quiso comprar su empresa hace años y él no quiso vendérselas.

Expuso que por lo mencionado seguramente Televisa se desquitó culpándolo de la supuesta violación que tuvo Souza.