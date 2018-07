Guns "N" Roses encabeza segunda edición de Mother of All Rock Festival

Espectáculos - 11/07/2018 11:17 a.m.

Redacción

Por:

Tecate Mother of All Rock Festival en su segunda edición tiene el honor de presentar a Guns "N" Roses como cabeza de cartel.

La cita es el próximo 03 de noviembre de 2018 en el Parque Fundidora.

La banda estadounidense presentará su Not in This Lifetime Tour, y vendrá con sus integrantes: Axl Rose, Duff McKagan, Slash, Dizzy Reed, Richard Fortus, Frank Ferrer y Melissa Reese.

La preventa exclusiva para tarjetahabientes Santander será del 13 al 15 julio a partir de las 10:00 horas, y la venta al público en general será a partir del 16 de julio.

En su Fase 1, la Sección "Hangout" será de $1,600 pesos más cargos por servicio, mientras que la sección "Rock Experience" será de $3,450 pesos más cargos por servicio.

Los boletos estarán disponibles a través del sistema Súperboletos en www.superboletos.com, taquillas de la Arena Monterrey, Palacio de Hierro, Innova Sport y al teléfono 1515-4100.