Guionista de Linterna Verde tuitea a Reynolds por referencia en ´Deadpool 2´

Después de varias semanas de exhibición, 'Deadpool 2', sigue dando de qué hablar, pues las bromas y chistes autorreferenciales que hizo en la escena post créditos respecto a 'Linterna Verde', han hecho que el mismo guionista de la cinta, Marc Guggenheim, opine.

Cabe recordar que en la escena post créditos de la película 'Deadpool 2', aparece Ryan Reynolds tumbado en un sillón leyendo el guión de Linterna Verde, cuando de repente es sorprendido por "Deadpool" y éste le dispara en la cabeza,llenado de sangre lo que sería el guión. No es la única vez que mediante Deadpool, Ryan Reynolds se expresa de lo mala que fue la película del hérore de DC, pero en esta ocasión ha hecho hablar incluso a Warner Bros., quienes le pidieron devolviera el "anillo".

Sorry @VancityReynolds, we're going to need the ring back. pic.twitter.com/dPyfsRPUYg