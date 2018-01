Guillermo del Toro responde a acusaciones de plagios

Redacción

El filme "La forma del agua" de Guillermo del Toro, ha sido sumamente galardonada, sin embargo, también han salido a la luz, algunas comparaciones temáticas y estéticas con el corto holandés "The Space Between Us", realizado en 2015 por Marc S. Nollkaemper.

En entrevista para Excelsior el cineasta se declaró tranquilo al respecto.

"Estoy muy tranquilo. Lo curioso para mí es que es un asunto que ya se discutió el año pasado, ya lo contestamos y que vuelve a salir ahora...

También indicó que durante su carrera ha sido transparente con las influencias que cuenta y que utiliza para sus proyectos, asegurando que en este caso no fue así.

Durante la entrevista también destacó su obsesión desde la infancia con El monstruo de la laguna negra, y especificó las fechas en las que adquirió la idea de Daniel Kraus, con quien ya ha colaborado anteriormente.

"Hay un calendario rigurosamente contractual, con contratos y correos electrónicos que empiezan cuando la historia la compro de un escritor que se llama Daniel Kraus, en diciembre de 2011."

"La historia y los diseños se trabajaron de 2012 a 2014 para buscar financiamiento y básicamente se presentaron en la forma en que está la película, desde 2014."

También señaló que muchos de los elementos del Hombre Anfibio están adaptados de su personaje Abe Sapien de la saga de Hellboy.

(Con información de Excelsior)