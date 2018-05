Guardaespaldas niega ser el padre de la hija de Kylie Jenner

Desde hace varios días comenzó a circular un nuevo rumor respecto a la paternidad de la hija de Kylie Jenner y Travis Scott, esto gracias a una serie de imágenes comparativas publicadas por usuarios de las redes sociales.

Internautas comenzaron a relacionar a la pequeña Stormi con Tim Chung, guardaespaldas de la joven empresaria, al respecto Tim ha emitido un comunicado.

"Soy una persona muy privada y normalmente no respondería a ningún rumor o historia que son ridículas a la vez que de risa. Pero con todo el respeto a Kylie y Travis, su hija en común y sus familias, me gustaría dejar las cosas claras y resaltar que mi relación con Kylie y su familia ha sido estrictamente profesional", escribió Chung en Instagram.

"No hay historia aquí y pido a los medios de comunicación que no me incluyan más en ninguna de sus historias que son de una absoluta falta de respeto a su familia", finalizó.

De esta manera Tim Chung desechó los rumores de que podría ser el padre de Stormi, por lo que también se señaló a Tyga, exnovio de Kylie Jenner.